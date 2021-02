Napoli, malore per Demme: le condizioni del centrocampista

Diego Demme è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso di Napoli-Atalanta di Coppa Italia. Le condizioni del centrocampista

Diego Demme è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso di Napoli-Atalanta, semifinale d’andata di Coppa Italia. Il centrocampista tedesco ha accusato un malore dopo una pallonata al volto.

Demme ha provato a restare in campo ma dopo pochi secondi dall’accaduto si è accasciato al suolo ed ha lasciato il campo a Elmas al 66′. Non sembrano preoccupare le sue condizioni in vista di Napoli-Juventus.