Roma, oggi Dzeko incontra Fonseca: la decisione sulla fascia da capitano

Edin Dzeko sembra destinato a perdere la fascia da capitano. La decisione sarà comunicata oggi all’attaccante bosniaco dal tecnico Paulo Fonseca

È in programma per oggi il confronto fra Edin Dzeko e il tecnico della Roma Paulo Fonseca. Secondo Corriere dello Sport, non si è ancora toccato l’argomento della fascia da capitano.

Al momento, l’idea di Fonseca è quella di togliere la fascia a Dzeko e ufficializzare il passaggio a Lorenzo Pellegrini. A Torino sabato sera contro la Juventus, in sua assenza, potrebbe essere Gianluca Mancini a indossarla.