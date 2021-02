Barella vede Azzurro: «L’obiettivo è arrivare in fondo all’Europeo»

Nicolò Barella ha parlato degli obiettivi che si pone con la maglia della Nazionale

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, in un nuovo estratto dell’intervista rilasciata a Dazn ha parlato dei suoi obiettivi con gli Azzurri.

OBIETTIVI – «Si gioca per vincere, l’obiettivo è con umiltà e professionalità arrivare in fondo all’Europeo e alle altre competizioni che giocheremo. Ho sempre detto che è stato facile inserirmi in Nazionale perché ci sono tanti campioni e a centrocampo chi gioca gioca ci sono Jorginho, Verratti, Pellegrini, Sensi, Locatelli. Sono tutti grandi giocatori, è facile. Fuori dal campo sono stati bravissimi a trovare questa quadratura, in campo il mister ci ha lasciato liberi di esprimerci e tutti danno il proprio contributo in quel che riusciamo a fare meglio».

ZANIOLO – «Un ricordo che vorrei togliere dalla mia mente, quello del suo infortunio. Un momento difficile perché già veniva da un infortunio. Viverlo lì è stato ancora più brutto che saperlo da un cellulare. Un grande giocatore che ancora non è riuscito a esprimersi al meglio. È ancora più forte di quel che ha fatto vedere, ma il tempo è dalla sua parte e sono sicuro che avrà la forza di riprendersi quello che ha perso».