Ore 10.53 – Inter, Eriksen titolare – Christian Eriksen partirà titolare questa sera in Inter-Benevento. Il danese prenderà il posto di Marcelo Brozovic in cabina di regia, confermando l’intenzione di Conte di trasformarlo in un regista.

Ore 10.31 – Milan, Calhanoglu out – Hakan Calahnoglu non sarà in campo per Bologna-Milan. Il turco è tornato a disposizione di Stefano Pioli dopo essere risultato negativo al tampone per il coronavirus ma deve rimandare il suo rientro.

Ore 9.44 – La bestemmia di Inzaghi – Simone Inzaghi sotto inchiesta per blasfemia. Il tecnico avrebbe pronunciato due espressioni blasfeme in Lazio-Sassuolo e gli ispettori federali hanno aperto un verbale. La procura avrebbe ora chiuso l’indagine. Ecco perchè.

Ore 9.05 – Fra Roma e Inter ballando due milioni – Lo scambio Dzeko-Sanchez difficilmente andrà in porto. La trattativa fra Roma e Inter è in fase di stallo per una questione economica.

Ore 8.55 – Il disappunto di Lotito – Dopo Atalanta-Lazio, Claudio Lotito ha chiamato Simone Inzaghi per dimostrare il suo disappunto dopo la sconfitta. Il retroscena.

Ore 8.33 – Inter, accordo con Lautaro – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter e Lautaro Martinez hanno trovato l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2024. I dettagli

Ore 8.02 – Ibra vs Lukaku – Emergono i primi dettagli sull’indagine che la Procura della FIGC potrebbe aprire sulla lite fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I dettagli sulle possibili squalifiche.