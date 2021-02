Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.45 – Cessione Inter, tra Bc Partners e nuovi compratori: due strade da percorrere – In vista della possibile cessione, secondo il Corriere dello Sport, la famiglia Zhang avrebbe di fronte due strade: quella della vendita il più presto possibile e quella dell’attesa legata al business. La notizia

Ore 9.05 – Juventus Napoli, la partita giusta nel momento più sbagliato possibile –Oggi sarà ufficializzata la data del 17 marzo per il recupero della partita tra Juventus e Napoli, dello scorso 4 ottobre. L’editoriale

Ore 8.45 – Juventus, infortunio Dybala: il rientro è ancora lontano – Si allontana il rientro in campo per Paulo Dybala a causa del problema al ginocchio: ecco quando la Joya potrebbe tornare. La notizia

Ore 8.20 – Napoli, De Laurentiis ha deciso: il nuovo ciclo sarà affidato a Sarri – In vista della prossima stagione, come riportato da Tuttosport, il presidente del Napoli avrebbe deciso di puntare tutto su Sarri per la rivoluzione. La notizia