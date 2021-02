Espressione blasfema Gattuso in Crotone-Napoli: tremila euro di multa

La FIGC ha comunicato la decisione di una multa di tremila euro a Gennaro Gattuso per l’espressione blasferma in Crotone-Napoli

«A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è stato sanzionato con un’ammenda di euro 3.000, 00. Il tecnico partenopeo aveva violato l’art. 4, comma 1, e l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara Crotone-Napoli del 6 dicembre 2020, pronunciato espressioni blasfeme».