Convocati Juventus, attacco inedito: Ronaldo e tre Under 23

La Juventus deve fare i conti con le assenze in attacco: mancheranno contro il Verona sia Morata che Dybala. Convocati tre Under 23

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Verona: emergenza in avanti, con Ronaldo accompagnato dai tre Under 23 Akè, Marques e Rafia.

La lista

Szczesny, Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Alex Sandro, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Capellini, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters, Ronaldo, Rafia, Maruqes, Aké