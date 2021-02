Ranieri: «Atalanta? Sappiamo quello che ci aspetta ma venderemo cara la pelle»

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa del prossimo match di Serie A contro l’Atalanta – VIDEO

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa del prossimo match di Serie A contro l’Atalanta.

ATALANTA – «Ho visto l’Atalanta contro il Real Madrid. Sono usciti a testa alta da questa gara d’andata, sono sicuro non sia finita qui. Verranno a Genova a fare la partita, pressando e rendendoci la vita difficile. Sappiamo quello che ci aspetta. Dobbiamo fare la nostra partita in maniera gagliarda, in modo da non farci schiacciare. Noi venderemo cara la pelle come abbiamo sempre fatto. Rispettiamo i nostri avversari, ma faremo di tutto per cercare di ottenere un risultato positivo».