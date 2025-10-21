Union Saint Gilloise Inter, dove vedere la sfida di Champions League in tv e in streaming: tutti i dettagli

Inter News
Union Saint Gilloise Inter: ecco dove vedere in diretta la partita di Champions League in programma questa sera
La sfida Union Saint Gilloise–Inter, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2025/26, andrà in scena oggi, martedì 21 ottobre alle ore 21:00 in Belgio. La squadra guidata da Cristian Chivu sarà protagonista in diretta esclusiva su Sky e NOW, con possibilità di seguire l’incontro anche in streaming su Sky Go e NOW TV.
Per i tifosi nerazzurri, Inter TV proporrà una copertura speciale: dalle 19:30 il programma Livematch pre Union SG–Inter offrirà collegamenti e approfondimenti, trasmessi anche sul canale YouTube ufficiale del Club fino alle 20:15. Dopo il triplice fischio, spazio ad analisi, interviste e commenti per rivivere i momenti salienti della serata europea.
Dopo le due vittorie iniziali, l’Inter punta a consolidare il proprio cammino europeo contro un’avversaria insidiosa come l’Union Saint Gilloise, già capace di sorprendere al debutto stagionale nella competizione.
