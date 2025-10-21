 Union Saint Gilloise Inter, dove vedere la sfida di Champions League in tv e in streaming: tutti i dettagli
Connect with us

Inter News

Union Saint Gilloise Inter, dove vedere la sfida di Champions League in tv e in streaming: tutti i dettagli

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

AD 4nXecfeXl7bVKvJzKWd7JYwW DKXwmCiOVnA7uAN0PqgNyuCnYaqUg7jKt6Zlr053RZVMObbZXRhbw0pi2AuMaeYpBeq425 oETv4LvWnvIwKaibyqIGg 88P8Y4vB0Hja4Q70RNiqA

Union Saint Gilloise Inter: ecco dove vedere in diretta la partita di Champions League in programma questa sera

La sfida Union Saint Gilloise–Inter, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2025/26, andrà in scena oggi, martedì 21 ottobre alle ore 21:00 in Belgio. La squadra guidata da Cristian Chivu sarà protagonista in diretta esclusiva su Sky e NOW, con possibilità di seguire l’incontro anche in streaming su Sky Go e NOW TV.

Per i tifosi nerazzurri, Inter TV proporrà una copertura speciale: dalle 19:30 il programma Livematch pre Union SG–Inter offrirà collegamenti e approfondimenti, trasmessi anche sul canale YouTube ufficiale del Club fino alle 20:15. Dopo il triplice fischio, spazio ad analisi, interviste e commenti per rivivere i momenti salienti della serata europea.

Dopo le due vittorie iniziali, l’Inter punta a consolidare il proprio cammino europeo contro un’avversaria insidiosa come l’Union Saint Gilloise, già capace di sorprendere al debutto stagionale nella competizione.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Hanno Detto

Mudingayi sicuro: «Inter è una corazzata e Chivu ha sempre avuto grande carisma. Da calciatore…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

21 Ottobre 2025

By

mudingayi ifa 696x391 1
Continue Reading

Inter News

Calciomercato Inter, il futuro di Sommer è ormai deciso. Quei tre nomi sono sulla lista di Marotta e c’è un grande favorito. Tutti i dettagli!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

21 Ottobre 2025

By

Marotta atalanta
Continue Reading