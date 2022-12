Uruguay, Alonso: «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare»

Diego Alonso, commissario tecnico dell’Uruguay, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Ghana

Diego Alonso, commissario tecnico dell’Uruguay, ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione del Mondiale.

PAROLE – «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo avuto delle occasioni per passare il turno. Ma questo è il calcio. Andiamo via con l’amaro in bocca, non siamo riusciti a fare altri punti nelle partite precedenti. La FIFA ci ha detto che il secondo gol che abbiamo subito dal Portogallo su rigore non c’era. Non sto cercando scuse. Non ho niente da rimproverare ai giocatori, loro hanno dato tutto».