Uruguay, Gomez: «Contro il Ghana sarà una finale»

Le parole di Maximiliano Gomez, attaccante dell’Uruguay, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Portogallo al Mondiale

L’attaccante dell’Uruguay e del Valencia Maximiliano Gomez ha commentato la netta sconfitta per 2-0 contro il Portogallo.

PAROLE – «Sono contento di aver avuto l’opportunità di scendere in campo, ma al tempo stesso mi dispiace per il risultato perché abbiamo disputato un grande secondo tempo. Il Portogallo è una grande squadra e sapevamo di trovarci di fronte degli ottimi calciatori, ma adesso dobbiamo già pensare alla prossima sfida col Ghana. Giocheremo l’ultimo incontro della fase a gironi come se fosse una finale e ci auguriamo di riuscire a vincerla».