Utrecht: l’allenatore si dimette dopo aver aggredito l’ex Napoli Younes

Henk Fraser, ormai ex allenatore dello Utrecht, si è dimesso dal suo incarico dopo aver aggredito l’ex giocatore del Napoli, Younes.

Secondo quanto riportato dal Telegraaf, infatti, il tecnico ha preso l’esterno per la gola in preda ad uno scatto d’ira. Poco dopo, la società ha deciso di allontanare Fraser per il suo comportamento aggressivo e l’allenatore ha accettato di dimettersi.