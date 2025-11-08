Torino News
Vagnati a Dazn nel pre partita di Juve Torino: «È una partita importante, la storia non ci dice cose positive. Oggi vogliamo fare questo»
Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Dazn nel pre partita del derby della Mole contro la Juventus. Tutte le sue dichiarazioni
Nel pre partita di Juventus-Torino, Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN della sfida, con un focus sull’importanza dell’atteggiamento e sulla necessità di giocare con coraggio. Vagnati ha riconosciuto che la storia recente non sorride ai granata, ma ha invitato i suoi giocatori a fare una partita straordinaria, confidando nei valori della squadra.
DERBY – «È una partita importante, la storia non ci dice cose positive ma è un motivo in più per fare una partita straordinaria. Ma il risultato è figlio di tante cose soprattutto dell’atteggiamento».
VALORI – «Non dobbiamo far tanti ragionamenti, dobbiamo andare in campo con coraggio. Son convinto che abbiamo tanti valori e se li mettiamo in campo possiamo fare bene».
CORAGGIO – «Non dobbiamo far tanti ragionamenti, dobbiamo andare in campo con coraggio. Son convinto che abbiamo tanti valori e se li mettiamo in campo possiamo fare bene».
Moviola Juventus Torino, l’episodio chiave del match
Juventus Torino LIVE 0-0: inizia il derby della Mole!
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...