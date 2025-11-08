Vagnati a Dazn nel pre partita di Juve Torino: «È una partita importante, la storia non ci dice cose positive. Oggi vogliamo fare questo»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Dazn nel pre partita del derby della Mole contro la Juventus. Tutte le sue dichiarazioni

Nel pre partita di Juventus-Torino, Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN della sfida, con un focus sull’importanza dell’atteggiamento e sulla necessità di giocare con coraggio. Vagnati ha riconosciuto che la storia recente non sorride ai granata, ma ha invitato i suoi giocatori a fare una partita straordinaria, confidando nei valori della squadra.

DERBY – «È una partita importante, la storia non ci dice cose positive ma è un motivo in più per fare una partita straordinaria. Ma il risultato è figlio di tante cose soprattutto dell’atteggiamento».

VALORI – «Non dobbiamo far tanti ragionamenti, dobbiamo andare in campo con coraggio. Son convinto che abbiamo tanti valori e se li mettiamo in campo possiamo fare bene».

CORAGGIO – «Non dobbiamo far tanti ragionamenti, dobbiamo andare in campo con coraggio. Son convinto che abbiamo tanti valori e se li mettiamo in campo possiamo fare bene».