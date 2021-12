Torino, Vagnati: «Mercato? Ho il telefono scarico»

Davide Vagnati ha parlato a Sportmediaset in vista della sfida contro la Sampdoria in Coppa Italia. Le sue parole anche su Bremer e Belotti:

COPPA ITALIA – «Adesso stiamo facendo delle buone cose. Nel momento in cui lo dico penso a quello che dobbiamo fare stasera e domani. Abbiamo margini di crescita. Mancano ancora delle partite e dobbiamo essere concentrati. Coppa Italia? È importante per la storia del Torino, oggi giocano dei ragazzi che stanno dando tanto alla squadra anche se hanno giocato meno, per loro è una prova importante ma siamo fiduciosi».

BELOTTI – «Vediamo, ci sono ancora sei mesi. Cercheremo di fare il massimo e lui uguale per il Torino. Vero la fine del campionato ci parleremo e vedremo cosa fare per il bene per tutti».

BREMER – «È un po’ che non rispondo al telefono. Al momento niente di concreto. Al di là di tutto per noi lui è un calciatore importante e posso dire che fino alla fine della stagione starà con noi. È l’anno della sua consacrazione. Ora pensiamo a finire il campionato con lui e poi vediamo».

