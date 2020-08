Vagnati: «Vogliamo tenere giocatori motivati, non saremo terra di conquista degli altri club»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Giampaolo

GIAMPAOLO – «olevo ringraziare Longo e il suo staff per l’obiettivo che hanno raggiunto. Li ringrazio per l’impegno profuso e per quello che hanno fatto. Oggi è una giornata importante perchè presentiamo un allenatore che abbiamo voluto come prima scelta. Marco è quello giusto per aprire qualcosa di importante e duraturo»

RITIRO – «Con Biella non è successo nulla di clamoroso, abbiamo valutato tante e sappiamo che abbiamo un centro sportivo accogliente. Abbiamo deciso di rimanere a Torino, anche per seguire meglio il protocollo. Voglio che il Toro non abbia mai problemi organizzativi e strutturali, non voglio dare alibi ai giocatori. Abbiamo uno staff contento di rimanere qua, anche il clima ci aiuta. Staremo volentieri a Torino, ringrazio comunque Biella e avremo modo di andare a trovarli. Avevamo fatto una scelta, ora preferiamo rimanere qua. Parlando con lo staff tecnico e valutando tante cose, tra cui i protocolli e la struttura del manto erboso di Biella che non andava benissimo, abbiamo deciso di restare a Torino. Saranno in ritiro tutti insieme».

MERCATO – «Sirigu è importante per noi, lo ha dimostrato: ci dobbiamo incontrare, ci vedremo oggi e sarà importante avere giocatori motivati. Bisogna che chi vuole i nostri giocatori metta qualcosa sul piatto, non siamo terra di conquista. Ci vorrà disponibilità ad adattarsi in un altro calcio, ma in tanti possono farlo secondo me».