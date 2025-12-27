Vaira nel pre partita di Pisa Juventus: «Mercato sbloccato, la società ha avviato l’iter nei tempi giusti. A gennaio servono gol per il Pisa. Esonero Gilardino? Voci»

Vaira nel pre partita di Pisa Juventus: le parole del direttore sportivo dei toscani prima del calcio d’inizio del match della 17a giornata di Serie A

Prima del fischio d’inizio della sfida contro la Juventus, il direttore sportivo del Pisa, Davide Vaira, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra e sulle strategie in vista del mercato di gennaio. Tra sostenibilità economica, necessità di rinforzi e piena fiducia nello staff tecnico, Vaira ha tracciato la linea del club nerazzurro.

IL MERCATO DI GENNAIO – «La proprietà nel tempo giusto ha avviato un iter economico per far sì che il mercato non sia bloccato, quindi noi quasi sicuramente potremo operare. Dobbiamo rinforzare la squadra soprattutto in attacco perché è un po’ mancato, non tanto per le prestazioni ma per i gol. Non sarà facile, perché gennaio è complicato. Ma l’idea è cercare qualcuno che porti in dote i gol che ci sono mancati».

SERVONO ALTRI RINFORZI – «Probabilmente anche in altre zone di campo va inserito qualche giocatore. Il mister ha dato una grande organizzazione. La nostra forza sono sempre state le prestazioni. Tante volte siamo mancati nella finalizzazione: abbiamo creato tanto e finalizzato poco, e in Serie A non puoi permettertelo».

GILARDINO E LE VOCI – «Credo che sia stata una sola voce, abbastanza destabilizzante, arrivata dall’esterno. Noi abbiamo un ambiente maturo, siamo tutti uniti verso il nostro sogno. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto da Alberto Gilardino fino a oggi: ha preso una squadra quasi neofita per la Serie A e le ha dato uno spirito, un animo. Ora servono i punti, ma ha fatto un grande lavoro».