Valverde: «City? Sono forti, ma il Real Madrid è sempre favorito». Le parole del centrocampista di Ancelotti

Federico Valverde ha parlato insieme a Carlo Ancelotti alla vigilia della semifinale d’andata della Champions League contro il Manchester City.

Queste le parole del centrocampista del Real Madrid: «Anche noi giovani siamo pronti ad affrontare questo momento. Quando indossi la maglia del Real vuoi lottare per ogni trofeo fino all’ultimo istante. Fa pare della storia di questo club essere favorito sempre. Il City è una grande squadra, che lavora insieme da molti anni. Questo crea una dinamica fantastica al loro interno. Sanno cosa fare, i movimenti giusti etc. Dovremo essere preparati per ribaltare ogni situazione a nostro favore. Noi siamo pronti, preparati a tutto. Anche se speriamo di avere più regolarità nella doppia sfida dopo quanto abbiamo faticato contro PSG e Chelsea».