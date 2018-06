Van Basten la tocca piano: «Italia, che pena. É molto scarsa»

Marco Van Basten boccia la Nazionale e punge la Juventus: «Sembra il mio Milan, ma noi dominavamo anche in Europa»

Una bocciatura senza appello da parte di Marco Van Basten. Secondo l’ex Pallone d’Oro l’Italia è molto scarsa, quasi da provocare pena in chi vede le sue partite. Van Basten non usa giri di parole per esprimere il suo pensiero: «Mi è sembrata proprio scarsa scarsa , come la mia Olanda. Solo che voi avete vinto 4 Mondiali, siete come Brasile e Germania, il calcio è una religione: fa più male a voi che a noi. Italia-Svezia? L’ho vista, che pena , non conosco Ventura e quindi non posso giudicare. Però in campo c’erano davvero poche idee». Secondo l’ex rossonero mancano dei top player per rendere forte questa Nazionale: «Vi mancano quei 3-4 grandi che avete sempre avuto . Oggi c’è Buffon, sì, ma è un portiere. E se anche aveste un super difensore, vi servirebbero centrocampisti e attaccanti, quelli che danno qualità, fanno girare la squadra, segnano».

Quindi Van Basten, sposta il tiro sulla Juventus stuzzicandola riguardo i pochi successi conseguiti in Europa: «E’ il mio Milan: organizzata, forte e in continua crescita, investe e resta ad alto livello. Però c’è una differenza non da poco: i l Milan dominava l’Europa e il mondo e quel ruolo è del Real. La Juve fa parte dell’élite, ma vince solo in Italia». Infine Van Basten analizza anche il difficile momento vissuto dalle squadre di Milano: «Noi dominavamo e vincevamo la Champions, loro (l’Inter) facevano belle cose in Coppa Uefa. Finito, metafora della crisi del calcio italiano. Altri hanno più soldi e più organizzazione. Dai miei tempi in Italia sono successe tante cose e non positive».