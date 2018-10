Van Bommel attacca: «Inter? L’arbitro ci ha penalizzati, Handanovic andava espulso»

Mark van Bommel, allenatore del Psv, attacca l’arbitro Mazic in merito alla sfida di Champions League con l’Inter

Mark van Bommel, allenatore del Psv, non ha digerito la sconfitta con l’Inter in Champions League e ha attaccato l’arbitro Mazic. Queste le sue parole in conferenza stampa dopo la gara del Philips Stadion: «L’arbitraggio non mi è piaciuto per niente, siamo stati totalmente penalizzati. Cosa mi ha fatto infuriare? Un episodio su tutti: la mancata espulsione al portiere dell’Inter, Handanovic. Secondo me doveva essere espulso, non ho alcun dubbio a riguardo perché Bergwijn aveva fatto la giocata giusta, a scavalcarlo. Aveva preso la posizione, e probabilmente sarebbe andato a segnare il 2-0».

Non è tutto da buttare però per il Psv. Secondo il tecnico, ex centrocampista del Milan, gli olandesi hanno disputato una buona gara: «Abbiamo giocato molto bene. Ma i dettagli sul livello tecnico fanno la differenza. Senza aggiungerci l’arbitraggio di questa sera. Il pasticcio di Zoet sul gol di Icardi? Sono momenti, cose che possono capitare e che a questi livelli fanno la differenza perché contano i dettagli. Ora lui e tutta la squadra devono solo voltare pagina perché abbiamo fatto una buona partita, dispiace solo per il risultato».