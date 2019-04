Le parole di Andy van der Meyde, ex Ajax e Inter, in vista della sfida contro la Juve. Ecco le sue dichiarazioni più importanti

Andy van der Meyde, ex giocatore di Inter e Ajax, ha parlato della sfida di questa sera tra i Lancieri e la Juventus. L’ex esterno olandese si è soffermato anche sulla sua avventura italiana e ha dichiarato apertamente di non nutrire simpatia nei confronti della Juventus: «L’Ajax giocherà in modo pressante e la Juventus è una squadra normale. Se dai a loro molto spazio ti possono creare problemi con gli attaccanti che hanno, però devono crederci – ha detto l’ex Ajax a juvenews – Cristiano Ronaldo? E’ il miglior giocatore di sempre nella storia del calcio, senza di lui c’è un mondo di differenza».

Van der Meyde ha parlato anche della sua avventura in Italia con la maglia dell’Inter: «L’Inter ha sempre molti problemi, hanno bisogno di riavere di nuovo Mourinho. Lui è il capo e nessun altro. Lo Scudetto assegnato all’Inter nell’era calciopoli? Abbiamo avuto una buona squadra ma non un vero leader che ci ha condotto alla vittoria. Ci sono stati molti problemi fuori dal campo». Chiosa sulla Champions («Penso vincerà il Barcellona») e sulla Juve: «Il mio ricordo più bello? Ricordo solo che la Juve ha sempre avuto una squadra forte. Non sono un loro fan».