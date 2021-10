Louis van Gaal, commissario tecnico dell’Olanda, ha difeso Frenkie de Jong dopo le critiche ricevute. Le parole dell’allenatore in conferenza stampa.

«Le critiche sono tipiche del Barcellona. Quando dai un grande contributo, come ha fatto Frenkie negli ultimi due anni, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Ma quando le cose vanno male, il Barcellona incolpa sempre gli stranieri. Questo vale per l’allenatore, perché anche lui è straniero e olandese. La storia si ripete, il mio consiglio è di non farci troppo caso. De Jong con noi gioca nella posizione che occupa Sergio Busquets al Barcellona. Per me è un centrocampista centrale. Ho giocato anch’io in quella posizione e normalmente non si corre molto, ma lui lo fa».