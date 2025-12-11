Vanoli sicuro: «Fiorentina, ecco cosa ti serve per puntare alla vittoria anche in Europa. Sul momento...» - Calcio News 24

Vanoli e la Fiorentina puntano alla vittoria per ritrovare autostima. L’allenatore viola chiede una reazione

La Fiorentina affronta un momento delicato della stagione, e Vanoli lo sa bene: proprio per questo alla vigilia della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev il tecnico ha ribadito l’importanza di una vittoria che possa dare fiducia e invertire la rotta di un periodo poco positivo per i viola. La squadra è reduce da risultati altalenanti e ha bisogno di risposte, sia in campo internazionale sia – soprattutto – per la lotta in Serie A, dove la classifica non sorride.

Vanoli ha parlato chiaro ai microfoni di Sky Sport: secondo il tecnico, vincere è fondamentale per ritrovare autostima e dare slancio in vista delle prossime difficili giornate di campionato. Il tecnico ha anche commentato il ruolo di Edin Dzeko come capitano, spiegando che lo ritiene un simbolo carismatico per lo spogliatoio e che – proprio per il suo atteggiamento – merita la leadership della squadra.

Le parole di Vanoli assumono un significato ancora più forte alla luce delle difficoltà recenti della Fiorentina: tra risultati deludenti in Serie A e prestazioni che non sempre hanno soddisfatto tifosi e addetti ai lavori, il clima interno richiede una scossa. L’allenatore ha sottolineato più volte l’importanza di ritrovare equilibrio mentale e aggressività in campo per uscire dal momento di crisi.

Inoltre, Vanoli ha parlato di atteggiamento e valori: per superare la fase complessa serve ritrovare compattezza, unità e spirito di sacrificio da parte di tutti i giocatori. Una sfida non solo tattica, ma anche di carattere per la Fiorentina.

Con Vanoli al timone, la Fiorentina cerca quindi un nuovo slancio, consapevole che la vittoria può rappresentare il primo passo per svoltare una stagione fin qui incerta e complicata.

