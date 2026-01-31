Vanoli post Napoli Fiorentina: «Il pareggio sarebbe stato il risultato giusto, dobbiamo migliorare in un aspetto»

L’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Napoli

Intervenuto nel corso del postpartita di Napoli Fiorentina, il tecnico dei toscani Paolo Vanoli ha commentato così la sconfitta rimediata per 2 ad 1 nel match valevole per il 23° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

ANALISI – «Dobbiamo migliorare il nostro approccio alla gara. Gli errori individuali stanno pesando troppo ultimamente, dobbiamo stare più attenti all’interno della partita. Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato giusto. Piccoli ha un po’ sofferto il trasferimento in una piazza come Firenze, ma è giovane e ha ottimi margini di miglioramento»

ATTACCO – «Piccoli-Kean potrebbero lavorare bene assieme. Sono situazioni che prima dobbiamo testare in allenamento. Moise sta ancora cercando di raggiungere la condizione migliore».

L’ABBRACCIO FINALE CON LUKAKU? – «Sono contento del legame che ho con lui, spero di avergli trasmesso qualche valore».

