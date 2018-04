Varane non si fida dello Juventus: «Ci presseranno, non giocheremo per lo 0-0»

Le parole di Varane in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Juventus, ritorno del quarto di finale di Champions League al Santiago Bernabeu

Raphael Varane non si fida della Juventus nonostante lo 0-3 dell’andata all’Allianz Stadium con cui il Real Madrid ha ipotecato il passaggio alle semifinali. Questa mattina il difensore francese classe 1993 è stato protagonista della conferenza stampa alla vigilia del match contro la formazione di Massimiliano Allegri in programma mercoledì sera al Santiago Bernabeu. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Varane: «Ci presseranno tantissimo. Non pensiamo alla terza Coppa consecutiva, ma ci dobbiamo concentrare sulla partita di domani. Buffon è una leggenda europea, ha segnato il mondo del calcio ed è una persona straordinaria. Ho molta voglia di incontrarlo in campo domani».

Prosegue Varane nelle dichiarazioni in vista di domani sera: «Sarà una partita contro una grande società e una grande squadra. La Juve lotterà fino alla fine, perché nel calcio tutto è possibile. Noi non siamo costruiti per lo 0-0, cercheremo di vincere. Higuain è un grandissimo giocatore, che tiene impegnati i difensori avversari ed è un pericolo costante. Ho anche un ottimo ricordo di lui a livello umano. Dybala è un giocatore importante: in ogni caso hanno molti giocatori adatti a quel ruolo. La Juve è completa e il suo sostituto sarà di livello».