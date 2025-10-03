Varriale licenziato dalla Rai: ma il vero motivo non sarebbe legato alla condanna. L’indiscrezione sulla fine del rapporto tra il giornalista e l’emittente

Fine della corsa. La Rai ha licenziato Enrico Varriale, storico volto di Rai Sport di cui è stato anche vicedirettore. L’azienda di Viale Mazzini ha comunicato la decisione con una nota che parla di “giusta causa“, una formula che sancisce la rottura definitiva e immediata del rapporto di lavoro.

Come sottolinea il Corriere della Sera, il provvedimento arriva dopo la recente condanna in primo grado del giornalista per stalking e lesioni, con un secondo procedimento penale ancora in corso. Tuttavia, secondo fonti ufficiose interne alla Rai, la decisione non sarebbe formalmente legata alle vicende giudiziarie. La motivazione ufficiale, infatti, non entra nel merito dei processi – non essendo ancora giunti a una sentenza definitiva – ma si concentra su altri aspetti.

Ufficiosamente, in azienda si parla di un allontanamento tecnicamente collegato a comportamenti tenuti dal giornalista in servizio e giudicati gravemente scorretti, in violazione degli impegni contrattuali sottoscritti. La nota del direttore Petrecca è laconica e si limita a citare la “giusta causa”, una formula che, secondo il codice etico interno, viene utilizzata per inadempienze di massima gravità.

Per fare un esempio, provvedimenti simili vengono presi in casi di violenza fisica tra colleghi, furto di beni aziendali o violazione dell’obbligo di esclusiva. Il licenziamento di Varriale, dunque, sarebbe la conseguenza di presunte gravi mancanze professionali, emerse parallelamente ma distinte dalle sue vicende legali. Si chiude così, nel modo più burrascoso, la lunga carriera di uno dei volti più noti del giornalismo sportivo della televisione pubblica.