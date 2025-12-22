Varriale, nuovo sviluppo giudiziario sul giornalista. Spunta una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Varriale, nuovo sviluppo per il noto giornalista dopo gli ultimi problemi giudiziari. La situazione

Nuovo sviluppo giudiziario per Varriale, ancora una volta al centro delle cronache giudiziarie. Il Tribunale di Roma ha condannato Enrico Varriale, noto giornalista sportivo ed ex vicedirettore di Rai Sport, a sette mesi di reclusione con pena sospesa. La sentenza arriva al termine di un processo che riguardava presunti episodi di minacce e lesioni nei confronti di una sua ex compagna. Il giudice monocratico ha riqualificato l’impianto accusatorio iniziale, escludendo il reato di stalking e riconducendo i fatti alle fattispecie di minacce e lesioni personali.

La decisione risulta leggermente più severa rispetto alla richiesta avanzata dalla Procura, che aveva sollecitato una condanna a sei mesi. Oltre alla pena detentiva sospesa, il tribunale ha disposto per Varriale il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 2.000 euro in favore della parte civile.

Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, i fatti contestati risalirebbero a un periodo compreso tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. La relazione tra Varriale e la donna, iniziata da poco tempo, avrebbe attraversato momenti di forte tensione, culminati in una lite giudicata rilevante sotto il profilo penale. La sentenza ha ritenuto provati comportamenti riconducibili a minacce e a un episodio di lesioni, senza però configurare una condotta persecutoria continuativa.

Il quadro giudiziario che riguarda Varriale appare complesso anche alla luce di precedenti vicende. Questa condanna, infatti, si aggiunge a un altro procedimento che in passato aveva già coinvolto il giornalista, conclusosi in primo grado con una pena di dieci mesi, anch’essa sospesa, per accuse analoghe mosse da un’altra ex compagna.

La nuova sentenza rappresenta dunque un ulteriore capitolo in una vicenda giudiziaria che ha avuto ripercussioni significative anche sul piano professionale e mediatico per Varriale.