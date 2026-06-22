RedBird, Cardinale a colloquio con Papa Leone XIV: lo sport come ponte culturale e terreno di partnership

Mentre il nuovo Milan di Rúben Amorim prende forma, Gerry Cardinale continua a muoversi anche oltre il perimetro calcistico. Come riportato da Calcio e Finanza, il fondatore di RedBird e proprietario del club rossonero ha partecipato nei giorni scorsi ai “Dialogues” organizzati in Vaticano, un incontro di alto profilo che ha visto la presenza di Papa Leone XIV e di numerosi rappresentanti del mondo dello sport, delle istituzioni e dell’imprenditoria.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’evento — realizzato in collaborazione con il Centro di Alta Formazione Laudato Si’, Handshake Strategies, l’Università di Notre Dame e Deloitte Switzerland — ha riunito circa ottanta ospiti tra ex atleti, olimpionici, dirigenti sportivi e figure istituzionali.

Sport, IA e dimensione umana: i temi al centro del confronto

Nel dialogo con il Pontefice sono stati affrontati temi chiave come l’intelligenza artificiale, il rapporto tra innovazione tecnologica e dimensione umana e, soprattutto, il ruolo sociale dello sport.

Un argomento particolarmente caro a Papa Leone XIV, che per il mese di giugno ha dedicato la propria intenzione di preghiera proprio ai valori dello sport.

PAROLE – «Possano coloro che giocano, si allenano o fanno il tifo scoprire nello sport un linguaggio universale che avvicina le culture, unisce i popoli e semina rispetto, solidarietà e crescita personale».

Cardinale: “Lo sport è una forma di partenariato pubblico‑privato”

Nel panel dedicato all’impatto dello sport nella società contemporanea, Cardinale ha sottolineato l’apertura della Santa Sede verso nuove forme di collaborazione con il settore privato, purché coerenti con i principi del Vaticano.

PAROLE – «Lo sport, per definizione, è una forma di partenariato pubblico‑privato, che porta con sé un implicito dovere civico e responsabilità verso le comunità in cui si svolge».

Il proprietario del Milan ha poi evidenziato la sensibilità del Pontefice verso il mondo sportivo e il suo valore culturale.

PAROLE – «Il Papa è un noto appassionato di sport e riconosce l’importanza dei valori e dell’identità culturale per l’ecosistema sportivo. Sono intrigato da una potenziale collaborazione con il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird».

Lo sport come ponte culturale

Le parole di Cardinale si inseriscono in un contesto in cui il Vaticano mostra un interesse crescente verso il ruolo sociale dei club e delle proprietà sportive.

Durante i “Dialogues” si è discusso anche di leadership, responsabilità e invecchiamento dignitoso, ma secondo molti partecipanti è stato proprio lo sport il tema più coinvolgente.

Papa Leone XIV — cresciuto nel South Side di Chicago e tifoso dei Chicago White Sox — ha ricevuto diversi omaggi dal mondo sportivo, tra cui maglie e memorabilia donati da investitori e rappresentanti di franchigie internazionali.

Mondiali e attualità sportiva sullo sfondo

L’incontro ha incrociato anche l’attualità del Mondiale 2026, con molti partecipanti impegnati a seguire le partite del torneo in corso tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Nei giorni precedenti, gli ambasciatori dei tre Paesi avevano fatto visita al Pontefice, consegnandogli in dono un pallone da calcio: un ulteriore simbolo di quel linguaggio universale che, secondo la Chiesa, continua a rappresentare uno strumento di dialogo e unione tra i popoli.