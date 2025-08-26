Vázquez al Bayer Leverkusen: colpo di mercato a parametro zero. Le prime parole

Lucas Vázquez al Bayer Leverkusen: colpo di mercato a parametro zero. Ecco le sue prime dichiarazioni

Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’ingaggio di Lucas Vázquez, esterno offensivo spagnolo classe 1991, che lascia il Real Madrid dopo una carriera costellata di successi. Il trasferimento rappresenta un’operazione di grande prestigio per il club tedesco, che si assicura un profilo di altissimo livello a parametro zero. Il contratto firmato da Vázquez lo legherà alle “Aspirine” fino al 30 giugno 2027, e il giocatore vestirà la maglia numero 21.

Lucas Vázquez, noto per la sua versatilità e intelligenza tattica, ha trascorso oltre un decennio con i Blancos, contribuendo in modo decisivo alla conquista di numerosi trofei, tra cui tre Champions League e diversi titoli nazionali. Cresciuto nel vivaio del Real Madrid, è diventato una figura chiave nello spogliatoio e un punto di riferimento per i compagni, grazie alla sua dedizione e alla capacità di adattarsi a diversi ruoli sulla fascia.

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del giocatore: “Con Lucas Vázquez portiamo a Leverkusen un calciatore che ha vinto tutto con il Real Madrid. È un elemento tecnico, intelligente e generoso in fase di assistenza. La sua esperienza internazionale sarà fondamentale per la crescita della squadra e per affrontare le sfide europee con maggiore consapevolezza”.

Anche Vázquez ha manifestato entusiasmo per questa nuova avventura in Bundesliga. “Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo con il Bayer Leverkusen. Xabi Alonso e Dani Carvajal, che conosco bene, mi hanno parlato in modo eccellente del club e dell’ambiente. Nei colloqui con la dirigenza ho percepito una forte ambizione e una mentalità vincente, valori che condivido pienamente. Sono pronto a dare il massimo per raggiungere grandi traguardi insieme”.

Con l’arrivo di Lucas Vázquez, il Bayer Leverkusen rafforza ulteriormente la propria rosa in vista della nuova stagione, puntando su un profilo esperto e vincente per consolidare la propria posizione tra le big del calcio europeo.