Vazquez: «La Cremonese ha conquistato la A, voglio godermela. L’età è solo un numero». Le dichiarazioni del Mudo

A 36 anni, spinto dal desiderio di “chiudere il cerchio”, Franco Vazquez ha rinnovato per un’altra stagione con la Cremonese, club che ha trascinato nella massima serie. “El Mudo” torna così a giocare in Serie A, un campionato che aveva lasciato nell’anno in cui la Juventus vinceva il suo quinto scudetto di fila e la sua attuale squadra militava in Serie C. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato.

SERIE A 10 ANNI DOPO – «Molto diverso. Il calcio è cambiato tanto e velocemente. Allora il livello era alto, la Serie A era molto competitiva. Anche adesso lo è: magari un po’ meno tecnica di allora, ma il ritmo si è alzato notevolmente. Almeno, vista da fuori, sembra così».

RETARE ALLA CREMONESE – «Perché qui sto benissimo e così la mia famiglia. A breve nascerà il mio secondo figlio proprio a Cremona. Un legame indelebile che rimarrà per tutta la vita anche quando andrò via. E poi la voglia di giocare ancora in Serie A, abbiamo faticato tanto per conquistarla che voglio proprio godermela».

NICOLA – «Un allenatore che dà molta importanza al dialogo. Ci trasmette una grande carica e sa quello che vuole. Le sue parole d’ordine sono gruppo e lavoro. È quello che ci ha detto il primo giorno. Mi ha fatto un’ottima impressione, mi piace».

TANTI VECCHI CAMPIONI IN A – «L’età è solo un numero, il talento qualcosa di concreto, per cui se uno ha voglia e costanza l’orizzonte si sposta un po’ più in là e l’esperienza diventa un valore aggiunto».

PRIMA CON IL MILAN – «Io milanista? Sì, un po’ lo sono. Merito di quel Milan che era fantastico. San Siro è lo stadio più bello d’Italia. Sono rimasto anche per godermi tutto questo».