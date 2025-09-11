Velasco: «Inter? Mai capito cosa volesse Moratti, mi pagava per non lavorare». L’intervista al ct dell’Italvolley femminile

Fresco del trionfo al Mondiale sulla panchina dell’Italia femminile di pallavolo, il leggendario Julio Velasco si concede un momento per guardare al passato, riscoprendo un capitolo della sua carriera spesso trascurato: quello nel mondo del calcio italiano. Sebbene la sua fama sia indissolubilmente legata alla pallavolo, il tecnico argentino ha infatti vissuto due significative, seppur brevi, parentesi in Serie A a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio.

La sua prima avventura fu di stampo dirigenziale: nel 1998, accettò la sfida propostagli dal presidente Sergio Cragnotti, assumendo l’incarico di direttore generale della Lazio. Un ruolo di alto profilo che lo vide passare dal campo alla scrivania. Due anni più tardi, nel 2000, fu invece il presidente dell’Inter, Massimo Moratti, a volerlo nel suo club, questa volta con una mansione più tecnica come responsabile dell’area fisico-atletica della squadra.

Due esperienze distinte in due club storici, che Velasco ha recentemente ricordato e analizzato nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano Il Corriere dello Sport, offrendo la sua prospettiva su quelle avventure che lo videro tentare di applicare la sua vincente metodologia al complesso mondo del pallone.

LAZIO – «Mi fermai un anno dopo la Lazio che lasciai perché avevo capito che sarebbe finita malissimo. E feci lo stesso dopo l’Inter. Cragnotti scelse me e Zoff, facendolo presidente, forse perché eravamo due figure pulite e spendibili. Con lui riuscii a lavorare. Ma, come ho detto, mi resi conto dei problemi e rinunciai a quattro anni di contratto».

INTER – «All’Inter c’era confusione e poco dopo l’esonero di Lippi salutai. Non ho mai capito cosa volesse Moratti da me. Continuò a pagarmi per non lavorare. C’è di peggio? Sono d’accordo».