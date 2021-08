Venezia, Zanetti: «Da domani si fa sul serio. Sui nuovi arrivi dico che...»

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha analizzato in conferenza stampa la sfida di Coppa Italia contro il Frosinone

Paolo Zanetti, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone, ha analizzato la situazione del suo Venezia in conferenza stampa.

COPPA ITALIA – «Contro il Frosinone si comincia a fare sul serio e vogliamo fare bella figura passando il turno: ho cercato di far capire questa cosa ai ragazzi anche durante la tourneè in Olanda per prepararli al meglio. Il clima inciderà ma dovremo essere pronti ad afrontare sia il caldo che il freddo invernale per non farci trovare impreparati».

NUOVI ARRIVI – «Porterò tutti e, probabilmente, porterò tutti e 3 a Ferrara: Okereke non sarà, però, della partita per problemi burocratici mentre Caldara è a disposizione e Sigurdsson ha pochi minuti nelle gambe da dopo l’infortunio al punto da farmi pensare di mettere dall’inizio Aramu».

FROSINONE E FORMAZIONE – «Il Frosinone è una squadra forte e sarà una sfida equilibrata ma non dobbiamo avere paura di chi avremo davanti. Ebuehi si sta allenando molto bene e mi aspetto sempre di più da lui. Sicuramente mancheranno Okereke, Busio, Karlsson ma non abbiamo infortuni gravi e abbiamo recuperato Vacca. Credo che la squadra si stia compattando e ci stiamo aiutando fra vecchi e nuovi: anche io sto mettendo tutto me stesso e la tourneè olandese è servita molto per prepararci alla Serie A».