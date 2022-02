Ventura: «Vi dico la mia sulla lotta salvezza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giampiero Ventura ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo alla lotta salvezza in Serie A. Le sue parole:

MERCATO – «Genoa e Salernitana sono completamente diverse, ma poi va tutto verificato sul campo. Tutto è ancora aperto per tutti».

SALVEZZA – «L’Udinese è fuori dalla lotta, lo Spezia non può rallentare e non deve dimenticare che la sua classifica è frutto dei sei punti con Milan e Napoli».

SAMPDORIA – «Quagliarella ha giocato e inciso pochissimo. La vicenda Ferrero ha pesato. La Samp deve stare attenta, ma ora Giampaolo torna in un ambiente dove ha fatto bene e potrebbe subire meno pressioni».

VENEZIA – «E’ la squadra che ha fatto meglio fino a qui, si è giocata tutte le partite. Può salvarsi e sarebbe straordinario».

GENOA – «Sono incuriosito dal nuovo progetto e anche contro l’Udinese ho visto una squadra trasformata. Shevchenko mi sembrava un azzardo, ma non voglio dare giudizi».

CAGLIARI – «Paga qualcosa che va oltre allenatori e giocatori. Se con una rosa come quella per due anni di fila ti ritrovi li vuol dire che non conta l’aspetto tecnico ma c’è altro».

SALERNITANA – «Dipende tutto da lunedì. Se batte lo Spezia resta in corsa, altrimenti è finita».