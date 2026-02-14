Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Cagliari News

Ventura non ha dubbi sulla lotta salvezza: «Queste due squadre sono già seriamente compromesse!». A chi ha fatto riferimento

Published

22 minuti ago

on

By

Ventura

Ventura ha rilasciato un’intervista, parlando così della lotta salvezza in Serie A. Parole importanti anche verso Cagliari Lecce

Intervistato dal Quotidiano di PugliaGian Piero Ventura ha rilasciato queste dichiarazioni in vista di Cagliari Lecce ma non solo. Parole importanti anche sulla lotta salvezza.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CAGLIARI-LECCE – «È una gara il cui risultato è più importante per il Lecce visto che dopo avrà due gare difficilissime contro Inter e Como. È una partita che per i salentini è una sorta di crocevia che può lasciare il segno. Se fa punti a Cagliari, la squadra giallorossa potrà poi vivere serenamente le due partite difficili che il calendario le mette davanti. Decisiva sarà la carica che saprà far tenere ai suoi Di Francesco. Certo, è un Lecce che, ora che si è sbloccato con due reti all’Udinese, deve continuare a segnare, i salnetini ci devono mettere tutti gli ingredienti possibili. I sardi, a loro volta, non possono permettersi distrazioni, anche se probabilmente in questo momento pagano alcune assenze importanti».

LOTTA PER LA SALVEZZA – «Dal Cagliari in giù nessuno è tranquillo sino in fondo. Vedi la Cremonese: marciava benissimo e poi, in dieci partite, ha fatto solo tre punti, finendo nella bagarre finale. Le ultime due, Verona e Pisa, credo che siano già seriamente compromesse, la terza retrocessione è un terno al lotto».

L’INTERVISTA COMPLETA A VENTURA

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto22 ore ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×