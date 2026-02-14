Ventura non ha dubbi sulla lotta salvezza: «Queste due squadre sono già seriamente compromesse!». A chi ha fatto riferimento

Ventura ha rilasciato un’intervista, parlando così della lotta salvezza in Serie A. Parole importanti anche verso Cagliari Lecce

Intervistato dal Quotidiano di Puglia, Gian Piero Ventura ha rilasciato queste dichiarazioni in vista di Cagliari Lecce ma non solo. Parole importanti anche sulla lotta salvezza.

CAGLIARI-LECCE – «È una gara il cui risultato è più importante per il Lecce visto che dopo avrà due gare difficilissime contro Inter e Como. È una partita che per i salentini è una sorta di crocevia che può lasciare il segno. Se fa punti a Cagliari, la squadra giallorossa potrà poi vivere serenamente le due partite difficili che il calendario le mette davanti. Decisiva sarà la carica che saprà far tenere ai suoi Di Francesco. Certo, è un Lecce che, ora che si è sbloccato con due reti all’Udinese, deve continuare a segnare, i salnetini ci devono mettere tutti gli ingredienti possibili. I sardi, a loro volta, non possono permettersi distrazioni, anche se probabilmente in questo momento pagano alcune assenze importanti».

LOTTA PER LA SALVEZZA – «Dal Cagliari in giù nessuno è tranquillo sino in fondo. Vedi la Cremonese: marciava benissimo e poi, in dieci partite, ha fatto solo tre punti, finendo nella bagarre finale. Le ultime due, Verona e Pisa, credo che siano già seriamente compromesse, la terza retrocessione è un terno al lotto».

