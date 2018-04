Jordan Veretout, arrivato in punta di piedi in estate, ha preso in mano la Fiorentina, diventandone uno dei giocatori chiave

Veretout è figlio della stessa Francia Under 20 che fu di Pogba e Kondogbia, erano loro i tre mediani di quella squadra che si laureò Campione del Mondo. Ne sono passati di anni ma Jordan è rimasto una figura chiave, ed il perchè è sotto gli occhi di tutti. Ma andiamo per ordine, partendo dagli anni di Nantes, i primi da professionista, quindi i due passaggi a vuoto prima in Premier League, all’Aston Villa, e poi di nuovo in Francia, al Saint-Etienne. Arrivato per 7 milioni di euro, alla Fiorentina ha trovato la sua consacrazione.

Veretout è un centrocampista totale, uno di quelli capaci di determinare in qualsiasi situazione di gioco. Vede calcio in anticipo, motivo per cui può essere considerato un playmaker, ma corre, lotta e pressa come un mediano vecchia maniera. E’ uno splendido tiratore di calci piazzati, la tripletta realizzata contro la Lazio ne è un esempio, ma sa essere decisivo anche negli inserimenti senza palla come un vero centrocampista box to box. Logico, dunque, avvicinare Jordan Veretout a Radja Nainggolan, due che in campo combattono ma sanno anche smuovere la rete.