Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro lo Sporting Braga

Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro lo Sporting Braga. Le sue parole.

«Sappiamo che non è finita, la qualificazione si gioca su due partite. Non dobbiamo gestire perché il Braga è una squadra molto forte e anche stasera dobbiamo vincere per forza. Vorrei giocare tutte le partite e sono pronto per scendere in campo ogni volta. Il mister sceglie e chi è chiamato in causa deve sempre rispondere presente»