Udinese, è ADDIO a Balzaretti. Ecco il COMUNICATO UFFICIALE sulla separazione bianconera

Il comunicato ufficiale dell’Udinese per quanto concerne la separazione con la società bianconera. Ecco le ultime

L’Udinese ha deciso di separarsi con Balzaretti con una risoluzione contrattuale. Ecco il comunicato ufficiale.

Udinese Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto col Responsabile dell’Area Tecnica Federico Balzaretti – si legge nella nota -. A lui un grande grazie per l’entusiasmo con cui si è cimentato in questa avventura fin dal primo momento in cui ha messo piede a Udine. Balzaretti si è calato immediatamente nel ruolo con professionalità e a lui va il nostro più sincero ringraziamento per aver agito sentendosi sempre orgoglioso di far parte dell’Udinese.