Nzolà: «Ho avuto DUBBI su me stesso. Ho pregato tutti i giorni per fare bene con la Fiorentina»

Le parole di Nzolà, centravanti della Fiorentina, in vista della finale di Conference League. I dettagli dell’attaccante

Nzolà ha parlato a DAZN prima della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

«Con il Brugge era la prima volta che esultavo per un goal del genere, quando ho visto la palla sbattere sul palo ho pensato è impossibile. Raramente ho dubbi su me stesso ma questa’anno ho dubitato, non capisco perchè non riuscivo a fare meglio, a fare le prestazioni dello scorso anno. Durante il tempo libero ho pregato con i miei, mi sono concentrato su me stesso, i miei mi dicono sempre che l’importante è finire bene, così ho deciso di concludere bene la stagione, così è andata».