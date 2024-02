Veron: «La mia Lazio non avrebbe paura di questo Bayern»

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista di Parma e Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei biancocelesti in vista della gara di Champions

Juan Sebastian Veron, ex centrocampista di Parma e Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei biancocelesti in vista della gara di Champions. Le sue dichiarazioni:

STAGIONE LAZIO – «Come no? In campionato è stata un po’ discontinua, però ha ancora la possibilità di entrare in zona coppe. E in Champions League, superando il primo girone, secondo me ha compiuto una specie di miracolo».

IL GIRONE – «Era nel gruppo con Atletico Madrid, Feyenoord e Celtic e si è qualificata con un turno di anticipo. Non era semplice, soprattutto se pensiamo che al mercato estivo era stato ceduto il miglior giocatore, Milinkovic-Savic, e non era stato sostituito con un altro campione. Quindi, complimenti per il percorso compiuto finora. Adesso, però, serve un’accelerazione».

