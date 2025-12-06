Hellas Verona News
Verona Atalanta, Zanetti nel post partita: “Serata davvero molto bella. Giovane? Ragazzo meraviglioso, dico una cosa”
Verona Atalanta, Zanetti nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nei dettagli la prestazione della squadra
Nel post partita di Verona Atalanta Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole del tecnico degli scaligeri.
PRESTAZIONE – «Davvero una serata fantastica. Loro sono una squadra di altissimo livello e non era assolutamente facile portare a casa i tre punti. Sono contento per i ragazzi. La strada è comunque molto lunga e non cambia nulla».
LEGGI ANCHE >>> IL LIVE DEL MATCH
GIOVANE – «Una settimana non facile per lui. Parliamo di un ragazzo meraviglioso e l’ho aiutato tanto visto che ha bisogno di entrare in un contesto familiare».
Pagelle Verona Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida del Bentegodi valida per la quattordicesima giornata di Serie A
Giovane Verona, il brasiliano è sempre più decisivo: quelle big seguono da vicino il classe 2003 degli scaligeri
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...