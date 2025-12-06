Verona Atalanta, Zanetti nel post partita: “Serata davvero molto bella. Giovane? Ragazzo meraviglioso, dico una cosa”

Verona Atalanta, Zanetti nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando nei dettagli la prestazione della squadra

Nel post partita di Verona Atalanta Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole del tecnico degli scaligeri.

PRESTAZIONE – «Davvero una serata fantastica. Loro sono una squadra di altissimo livello e non era assolutamente facile portare a casa i tre punti. Sono contento per i ragazzi. La strada è comunque molto lunga e non cambia nulla».

LEGGI ANCHE >>> IL LIVE DEL MATCH

GIOVANE – «Una settimana non facile per lui. Parliamo di un ragazzo meraviglioso e l’ho aiutato tanto visto che ha bisogno di entrare in un contesto familiare».