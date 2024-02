Verona, Baroni: «Il Napoli è andato in difficoltà, ma...»

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro il Napoli

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Noi continuiamo a crescere, abbiamo fatto un primo tempo dove la squadra è stata molto bene in campo ma non è facile qui. Ho detto alla squadra di alzarsi, il Napoli è andato in difficoltà ma dispiace per il risultato però queste sono le prestazioni che ci servono. Le vittorie arriveranno, la squadra è viva. Io sto cercando di velocizzare questo inserimento dei nuovi e quindi buona prestazione, faccio i complimenti ai ragazzi e peccato per il risultato.

Arbitro? A me interessa la prestazione della squadra, potevamo fare meglio anche sul primo gol ma ci sono campioni che è difficile arginare. E’ un campionato lungo e duro per noi. Tempo per far crescere i nuovi? Il tempo per noi non esiste, ho detto ai ragazzi che si deve accelerare. I ragazzi nuovi hanno qualità e ci permettono di fare un calcio più verticale. C’è grande disponibilità in campo, piano piano inseriremo i nuovi. I complimenti li faccio ai ragazzi ma dobbiamo stare sul pezzo e non mollare».