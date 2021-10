Verona: recuperato Dawidowicz, Frabotta migliora

Buone notizie per Tudor che recupera Dawidowicz, mentre migliorano le condizioni di Frabotta

Buone notizie per il Verona e per Igor Tudor, che recupera Dawidowicz e tra poco potrebbe tornare ad avere a disposizione anche Frabotta.

Nell’allenamento di oggi si è rivisto in campo il difensore polacco, mentre il terzino di proprietà della Juventus potrebbe tornare a breve in gruppo. Di sicuro Tudor avrà a disposizione per la Lazio Dawidowicz.