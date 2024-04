Verona Del Rosso: «Sapevamo che c’erano molte insidie»

Le parole di Fabrizio Del Rosso, vice di Baroni sulla panchina del Verona, dopo il pareggio ottenuto contro il Cagliari

Il vice di Marco Baroni, Fabrizio Del Rosso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Verona contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sapevamo che la partita poteva avere molte insidie, il Cagliari in casa è una squadra che cambia pelle. Siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto modo di raddoppiare, bravo il loro portiere. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, non possiamo farlo, non abbiamo quelle caratteristiche. Ma il punto va bene a tutti»

BONAZZOLI – «Bonazzoli è un bravo giocatore. I centrali del Cagliari sono strutturati ma sulla velocità vanno in difficoltà. Si è alternato con Folorunsho e si sono assortiti bene»

OCCASIONI – «Ci sto ancora pensando, ce le porteremo dietro per qualche giorno. Le storie delle partite te le porti dietro sempre. Quelle occasioni (Folorunsho e Lazovic), probabilmente, sarebbero state significative. Ci sarà rammarico ma torneremo a lavorare»