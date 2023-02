Verona, il cambio marcia dal mercato per la salvezza

La cura Zaffaroni e i nuovi innesti dal mercato stanno facendo il loro effetto positivo sul Verona che ora sogna la salvezza

Il gol di Ngonge, la mediana coperta con Duda e la voglia di uscire da un momento negativo. Gli scaligeri in questo 2023 stanno lavorando al massimo per ridurre il gap con le squadre in lotta per la salvezza. Per come sta giocando il Verona meriterebbe qualcosa in più e contro la Salernitana arriva la partita più importante della stagione. Lo scrive Tuttosport.