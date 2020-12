Verona, Juric: «Domenica dobbiamo essere tutti sul pezzo»

Le parole dell’allenatore del Verona Ivan Juric nella conferenza stampa pre Verona-Cagliari, sfida in programma domenica alle 12:30

Mancano due giorni alla sfida che vedrà contrapposte Verona e Cagliari allo Stadio Bentegodi. Ecco, allora, le dichiarazioni di Juric durante la conferenza stampa pre gara nella sede dell’Hellas Verona.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24

LA SQUADRA – «Tutte le partite che abbiamo disputato sono state giocate al massimo. I ragazzi sono splendidi, c’è grande voglia di sacrificarsi e di stare attenti. In questo campionato stiamo andando oltre ed è tutto merito dei ragazzi: tu proponi, loro eseguono. C’è intelligenza tattica e tanta voglia di portare a casa il risultato».

METODO – «Come riesco a ottenere risultati? Semplice, parlo con la squadra. Questo ambiente è ottimo, poi non devo sottovalutare il fatto che sul campo ci siamo solo io e D’Amico. pensiamo allo stesso modo, abbiamo la stessa concezione di come debba essere il gruppo. C’è tranquillità e, ovviamente, questi comportamenti facilitano il nostro lavoro e l’emergere di nuovi valori per noi ma anche per i ragazzi. Questo ambiente tira fuori il meglio di ogni persona che ci lavora».