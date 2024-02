Verona Lazovic: «Potevamo fare meglio, giochiamo per i tifosi»

Le parole di Darko Lazovic, capitano dell’Hellas Verona, dopo il pareggio ottenuto dagli scaligeri contro il Monza

Darko Lazovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Verona contro il Monza. Di seguito le sue parole.

«E’ vero che abbiamo bisogno di vincere, ma era importante conquistare punti. Nel primo tempo ci sono state occasioni da una parte e dall’altra, nella ripresa ci siamo abbassati anche per le caratteristiche dell’avversario. Potevamo far meglio, non abbiamo creato quasi nulla però la classifica si muove e c’è un’altra partita da preparare al massimo. Sono arrivati tanti giocatori nuovi e bisogna dare tempo per ambientarsi, si sono integrati bene e i più esperti devono dare una mano. Tifosi? Ci sostengono sempre, in tutt’Italia. Giochiamo anche per loro, sappiamo perfettamente quanto siano attaccati alla maglia e a questo club».