Verona Milan, infortunio Kalulu: entra Gabbia all’intervallo

All’intervallo Stefano Pioli è costretto al cambio: non ce la fa a proseguire Pierre Kalulu. Al suo posto Matteo Gabbia

Guai in vista in casa Milan con Pierre Kalulu costretto al cambio. Rientrato per qualche spezzone con l’Empoli e per il secondo tempo con lo Slavia Praga, il francese è stato schierato titolare.

All’intervallo però l’ex Lione è stato obbligato ad alzare bandiera bianca costringendo Pioli a fare il primo cambio. Al suo posto è entrato Matteo Gabbia. Seguiranno aggiornamenti circa le sue condizioni.