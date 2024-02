Verona, Sogliano: «Non potevamo tenere chi voleva andarsene»

Le parole di Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, sulle mosse di calciomercato della squadra gialloblù

Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa del calciomercato di gennaio del Verona.

LE PAROLE – «Quando un club è sano e solido ha la possibilità di cadere sempre in piedi, questa è la nostra linea, le prestazioni delle ultime settimane parlano però di una squadra viva, che non ha certamente alzato bandiera bianca, la classifica forse dice che siamo in difficoltà ma io sono convinto che questa squadra lotterà fino all’ultima giornata come la scorsa stagione per compiere un’altra grande impresa. Non bisogna tenere giocatori che vogliono andare via, specie quando si lotta per la salvezza, anche se forse il giocatore che voleva rimanere era Ngonge che voleva finire l’anno ma quando si verificano condizioni come quelle che si sono palesate è impossibile trattenere chi non può restare».