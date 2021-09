Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato al termine del match vinto contro la Roma: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Sono molto contento, è una bella vittoria che arriva dopo un periodo negativo. Mi fa piacere per i ragazzi, c’è fiducia in questo momento. Zero punti dopo tre giornate non sono mai belli. Ora pensiamo a lavorare e a crescere, non era facile battere la Roma. L’importante è avere la mentalità giusta, poi ci sono tante cose da migliorare sul piano tattico e tecnico. In pochi giorni non è facile, serve tempo».

JURIC E DI FRANCESCO – «È impresso nei muri qui. Ha fatto un ottimo lavoro in due anni, bisogna continuare quanto fatto da lui. Di Francesco ha cercato di fare il suo, io non ho voluto dare troppi dettagli per non creare confusione».

BESSA – «Mi è piaciuto molto, è un giocatore intelligente e di qualità. Sono contento per lui, è forte e deve giocare».