Verona, riecco Valentini: prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, Bradaric il prossimo ritorno

Verona, Nicolas Valentini torna in gialloblù: prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina: ecco le altre mosse degli scaligeri

Ieri mattina Nicolas Valentini ha ripreso gli allenamenti con il Verona, nel ritiro di Folgaria all’Alpen Hotel Eghel. L’arrivo in città è avvenuto lunedì sera, seguito dalla prima seduta al Centro Sportivo “La Pineta”, vestendo di nuovo la maglia gialloblù. Ufficializzato il suo trasferimento in prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro; inoltre, nel contratto è previsto che al club viola spetti il 50% dell’eventuale futura rivendita del giocatore. Per l’Hellas Verona e il tecnico Paolo Zanetti, il ritorno di Valentini rappresenta un innesto di grande importanza.

Valentini, infatti, aveva già giocato con il Verona nella seconda parte della scorsa stagione, sempre in prestito dalla Fiorentina, collezionando 14 presenze e dando un contributo solido nella lotta per la salvezza. Al rientro a Firenze sembrava difficile una nuova esperienza a Verona, ma il lavoro del direttore sportivo Sean Sogliano e la volontà del giocatore hanno ribaltato la situazione. Nelle ultime tre partite della stagione scorsa, nonostante un problema muscolare, Valentini ha voluto scendere comunque in campo per sostenere la squadra, dimostrando impegno totale nelle sfide contro Lecce, Como ed Empoli.

Proprio in quel momento decisivo, il gol del successo per 2-1 al Castellani è arrivato da Domagoj Bradaric, che con un preciso colpo di testa ha deciso la sfida. Anche Bradaric è vicino a un ritorno in gialloblù: dopo essere arrivato in prestito dalla Salernitana la scorsa estate con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni, l’Hellas non ha esercitato l’opzione ma ha avviato una nuova trattativa con i campani. L’accordo è prossimo, con Bradaric che dovrebbe restare a Verona sempre in prestito con diritto di riscatto, ma a condizioni economiche più contenute rispetto alla scorsa stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, queste mosse indicano la volontà del Verona di confermare elementi chiave per consolidare la squadra in vista della nuova stagione.