Verona, Zaffaroni: «I tifosi hanno bisogno di queste prestazioni»

Le parole di Marco Zaffaroni dopo la sconfitta dell’Hellas Verona per 1-0 contro la Juve all’Allianz Stadium

Marco Zaffaroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Verona con la Juve. Di seguito le sue parole.

COSA É MANCATO PER PAREGGIARE – «Nella fase di finalizzazione abbiamo creato presupposti per far gol, purtroppo ci mancano cattiveria, convinzione e rabbia in quelle zone di campo perché comunque abbiamo creato presupposti seri per fare gol. C’è questo rammarico. Dal punto di vista della prestazione quello che era stato chiesto ai ragazzi è stato fatto, sono stati bravi. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, nel secondo c’è stato il gran gol loro e abbiamo cercato di pareggiare. C’è rammarico, abbiamo fatto un’ottima prestazione senza portare via punti».

I TIFOSI DEL VERONA – «I tifosi al di là dei punti hanno bisogno di prestazioni di questo tipo dove riconosci che la squadra ha dato tutto. Stasera sicuramente è stata brava da questo punto di vista. Dobbiamo assicurare prestazioni di questo tipo da qui alla fine aggiungendo la qualità che in questo momento ci manca per riuscire a fare i punti necessari per raggiungere a tutti i costi il nostro obiettivo».

GAICH – «É un ragazzo che ha voglia di lavorare, sta crescendo e migliorando. In questo momento gli manca la capacità di scelta nel momento in cui c’è da calciare o tenere la palla, sugli smarcamenti deve migliorare ancora. Deve crescere, è un ragazzo che ha qualità. Quando giochi contro squadre di questo livello giochi contro difensori di alta qualità. Deve migliorare quegli aspetti per sviluppare le sue qualità».